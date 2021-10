Danieli: guidance 2022 migliore delle attese. Buy confermato per Equita

Alessandra Caparello 8 ottobre 2021 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Guidance 2022 migliore delle attese per Danieli che ieri ha pubblicato la lettera agli stakeholders da cui risulta essere migliore delle attese a livello di EBITDA grazie ad un margine implicito superiore alle attese.Maggiori dettagli sull’outlook 2022E e sull’andamento atteso per le due divisioni saranno fornite alla presentazione del bilancio 2021 (21 ottobre). Alla luce della guidance, Equita ha aggiornato le sue stime principalmente scontando una migliore dinamica dei margini della divisione plant-making che porta ad alzare l’EBITDA di gruppo 2022E-23E del 7% e 6% a 321mn/346mn. “La guidance e l’outlook di mercato confermano a nostro avviso il momentum positivo della divisione steel-making e il percorso virtuoso della divisione plant-making – conclude Equita - che ci aspettiamo beneficiare del mega-trend di transizione ecologica del settore siderurgico”. BUY confermato per Danieli in sostanza mentre il titolo a Piazza Affari guadagna il 5,42% a 26,25 ero.