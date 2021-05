Danieli: buon momentum della raccolta ordini per la divisione plant making (analisti)

Alessandra Caparello 20 maggio 2021 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Rubiera Special Steel, gruppo siderurgico italiano leader nella produzione di acciai speciali di qualità, ha commissionato a Danieli due nuove macchine molatrici per l’impianto di Casalgrande in Italia.Le due nuove molatrici, che saranno operative da inizio del 2022, lavoreranno lingotti poligonali, rotondi e quadrati in acciaio speciale fino a 120 tonnellate.Non sono stati forniti dettagli sul valore dell’ordine che tuttavia gli analisti di Equita stimano essere di piccola dimensione. Si conferma il buon momentum della raccolta ordini per la divisione plant making di Danieli (4 ordini annunciati nelle sole ultime 2 settimane).