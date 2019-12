Danieli: a.d. Trivillin rassegna dimissioni

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Novità ai vertici di Danieli. Il gruppo di Buttrio ha annunciato che Alessandro Trivillin ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza da ieri, dalle cariche di amministratore delegato di Danieli & C. e della consociata Acciaierie Bertoli Safau. In una nota la società friulana precisa che, al momento, non sarà nominato un sostituto nel consiglio di amministrazione della Danieli.Per quanto concerne il Gruppo Danieli, l’attività sarà gestita dal presidente Gianpietro Benedetti e dall’a.d. Giacomo Mareschi Danieli. Per la consociata Acciaierie Bertoli Safau la presidente Carla de Colle assumerà anche la carica di ceo.