Danieli: CMC ordina il terzo micromill MIDA ECR

michele fanigliulo 20 agosto 2020 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

CMC riconferma la fiducia in Danieli con il terzo ordine per l’impianto di colaminazione continua MIDA ECR, denominato “Triple-M”.L’impianto, che sarà installato nell’ovest degli Stati Uniti, avrà una produttività annua nominale per prodotti lunghi di circa 500.000 short tons, di cui 350.000 in tondini per cemento armato e 150.000 in profili commerciali.Pensato per operare in modalità ibrida (Hybrid-ready), l’impianto permetterà la fusione di rottame locale mediante l’innovativo sistema Digimelter Danieli (Q-ONE, Zero-bucket, Q-MELT), consentendo la produzione di acciaio pulito grazie alla tecnologia di colata e laminazione continua, sviluppata da Danieli e CMC e attualmente in funzione presso il primo micromill al mondo, avviato in Arizona nel settembre del 2009.Tra le principali tecnologie in dotazione al nuovo impianto MIDA ECR di CMC, Q-ONE è la più moderna soluzione, brevettata da Danieli, per la gestione energetica dei forni elettrici (EAF) e dei forni siviera (LF); è in grado di gestire correnti elettriche d’intensità irregolare con elevate flessibilità e affidabilità grazie al controllo da parte di dispositivi semiconduttori di potenza. Q-ONE è concepito per essere alimentato con energia proveniente da fonti rinnovabili generate nel sito dello stabilimento.