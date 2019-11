Da oggi Christine Lagarde è il nuovo Presidente della Bce

michele fanigliulo 1 novembre 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Oggi Christine Lagarde ha preso ufficialmente il posto di Presidente della Banca Centrale Europea. Sul sito della BCE si legge infatti "Benvenuta, Christine Lagarde, le diamo il benvenuto come nuova presidente della Bce. Le auguriamo tutto il meglio per il suo mandato di otto anni".Secondo quanto riportato da Reuters, il nuovo Presidente manterrà inizialmente i principali consulenti incaricati da Mario Draghi, compreso il suo consigliere privato.La decisione è un segnale di come l’era Lagarde si profili di continuità con la politica di Mario Draghi, seguendo l’impronta ultra-espansiva promossa dal numero uno uscente, in polemica con una parte del consiglio.Rimarrà quindi in carica, per lo meno al momento, il tedesco Roland Straub, consigliere di Draghi cui si affiderà Lagarde.