Da Whirlpool a Mercatone Uno, 280 mila lavoratori a rischio (La Repubblica)

Titta Ferraro 3 giugno 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Sono 150 i tavoli di crisi aziendali aperti presso il ministero dello Sviluppo economico, in preoccupante aumento dai 138 di inizio anno e con la cassa integrazione aumentata del 78 per cento in un anno. Numeri che si traducono, scrive oggi La Repubblica, in 210 mila lavoratori coinvolti, il 35% in aziende sull’orlo della chiusura, a un passo dalla disoccupazione. Senza contare i 70 mila dell’indotto.La vicenda Whirlpool è l’ultima in ordine di tempo, arrivata a sorpresa dopo l’accordo di riorganizzazione dello scorso anno con l’acquisizione di Indesit. Inoltre, da sabato 25 maggio, i 55 supermercati di Mercatone Uno non hanno alzato più la saracinesca: 90 milioni di debiti in 9 mesi, su 180 di fatturato per la proprietaria Shernon Holding. Fallimento dichiarato dal tribunale di Milano, 1.800 dipendenti appesi agli ammortizzatori sociali, 10 mila lavoratori dell’indotto coinvolti.Ad aprile la cassa integrazione straordinaria è esplosa del 78% sull’anno prima e del 79% su marzo. Nei primi quattro mesi del 26%. Ma del 57% per gli operai, del 429% in edilizia, del 45% nell’industria, del 282% in Liguria, del 102% in Lazio, 115% in Campania, 82% in Puglia. Il quotidiano guidato da Carlo Verdelli fa l'elenco di altri casi di crisi. La Bombardier di Vado Ligure, azienda che produce treni, è in forte criticità per le commesse; Piaggio Aerospace, che sforna droni ad uso militare e civile, è in amministrazione straordinaria. Nel territorio sardo del Sulcis, Eurallumina (bauxite) e la ex Alcoa (alluminio) ancora non riaprono. In Sicilia, dopo la chiusura dello stabilimento Fiat, a Termini Imerese 800 lavoratori vagano nel buio. In Campania, oltre a Whirlpool, c’è il dramma dell’ex Irisbus, chiusa da Fiat Iveco: il progetto di rilancio non ha mai visto la luce.