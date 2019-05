Da CdM ok a nomine Mazzotta Ragioniere generale, Zafarana a Gdf, Tridico a Inps (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio dei ministri ha indicato Giuseppe Zafarana comandante generale della Guardia di Finanza. E' quanto riporta il Sole 24 Ore. "Un consenso pieno del presidente Conte. L'apprezzamento convinto del Quirinale nei colloqui informali con il presidente del Consiglio. L'ok unanime dell'opposizione. Il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, all'inizio sosteneva il vice comandante Edoardo Valente. Ma poi la riserva su Zafarana, il più giovane 'C1' - come si dice in Finanza – è stata sciolta"."Stessa sintonia sul nome di Biagio Mazzotta alla guida della Ragioneria, che succede a Daniele Franco, entrato nel Direttorio di Bankitalia come vicedirettore generale. Disco verde definitivo, infine, dopo il 'sì' delle commissioni parlamentari, alla nomina di Pasquale Tridico al vertice dell'Inps".