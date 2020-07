D'Amico: balzo di quasi il 7% dopo vendita navi

Daniela La Cava 7 luglio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Rally a Piazza Affari per d'Amico in scia all'annuncio della vendita di due navi. Il titolo del gruppo del trasporto marittimo sale di quasi il 7% a 0,091 euro (massimo intraday 0,929 euro). d’Amico International Shipping ha comunicato che la controllata operativa d’Amico Tankers ha firmato un accordo per la vendita della MT High Progress e della MT High Performance, due navi ‘MR’ di portata lorda pari a 51,303 tonnellate e costruite nel 2005 presso STX (Corea del Sud) per un importo pari a 12,95 milioni di dollari a nave. Questo accordo, si legge nel comunicato, consente a d’Amico Tankers di generare alla consegna delle due navi (stimata tra il terzo e il quarto trimestre del 2020) circa 16,3 milioni di dollari cassa totale, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.Paolo d’Amico, presidente e amministratore delegato di d’Amico International Shipping, dichiara: “Grazie anche a questa nuova transazione continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di lungo-termine di controllare una flotta di ‘product tanker’ estremamente moderna. Questo accordo consente, inoltre, alla DIS di generare circa 16,3 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente la nostra liquidità e la nostra posizione finanziaria".