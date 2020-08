DL Agosto: Codacons, basta bonus a pioggia e misure tampone. Servono provvedimenti strutturali

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

In vista dell’erogazione dei bonus previsti dal DL agosto, il Codacons chiede al Governo l’adozione di misure serie e strutturali per rilanciare i consumi, abbandonando la strada dei bonus a pioggia che si è rivelata inefficace sul fronte della spesa. Il generale impoverimento causato dal Covid ha infatti provocato conseguenze gravissime sui bilanci familiari, e di conseguenza sui consumi. Ma, secondo l'associazione, i bonus una tantum non risolvono la situazione. E se i consumatori non comprano, i prezzi scendono, proprio quando gli italiani non beneficiano di tale situazione, che determina solo un’illusione ottica sul fronte del potere d’acquisto."È necessario - afferma il Codacons - che il Governo metta in campo una strategia più lungimirante e duratura rispetto al ginepraio di bonus, aiuti e facilitazioni approvati in questi primi mesi di epidemia: turismo e trasporti, servizi e cultura, i settori in cui la domanda è crollata, non possono più aspettare". Critica l'associazione anche per quanto riguarda la scomparsa delle agevolazioni fiscali previste per l’utilizzo della moneta elettronica, misura che avrebbe restituito una boccata d’ossigeno a tanti settori toccati dalla crisi.“Le misure prese servono a tamponare l’emergenza, ma per uscirne serviranno ben altri interventi”, aggiunge il presidente di Codacons, Carlo Rienzi.