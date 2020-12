DHH acquista il restante 20% di DHH Switzerland

simone borghi 28 dicembre 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

DHHha acquisito il restante 20% di DHH Switzerland da Sergio Ravera, come parte dell’accordo firmato il 26 marzo 2019. Come corrispettivo per le suddette offerte, DHH trasferisce a Ravera 18.675 azioni proprie per un valore di 200.000 euro. Grazie a questa transazione DHH ora possiede il 100% di DHH Switzerland. DHH comunica inoltre che Giandomenico Sica è stato confermato nel ruolo di Investor Relations (Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione). Sica era già nominato per tale carica dal Cda il 9 maggio 2019.