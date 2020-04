DBRS Morningstar: banche italiane più solide. Confermati rating di nove istituti di credito

Alessandra Caparello 3 aprile 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

DBRS Morningstar ha intrapreso una serie di azioni di rating che riflettono la crescente incertezza e i rischi per le banche italiane dovuti alla chiusura dell'attività economica e alle perturbazioni sul mercato derivanti dalla epidemia di coronavirus.Nel dettaglio l’agenzia ha intrapreso azioni di rating su 9 banche italiane, confermando i rating per Intesa Sanpaolo, UBI e CreVal nonché l’outlook su tutti i rating a stabile. Allo stesso tempo, sono stati confermati i rating della Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Iccrea Banca e Banca Popolare dell'Alto Adige SpA e ha rivisto l’outlook a Negativo da Stabile.Nel complesso, dicono gli analisti, riteniamo che le banche italiane siano meglio posizionate ora rispetto a quelle che stavano entrando nella crisi finanziaria globale. In generale, hanno coefficienti patrimoniali più elevati, una maggiore liquidità e una maggiore salute sotto i profili di finanziamento. Inoltre, il settore ha fatto notevoli progressi nella riduzione del grande stock dei Non performing loans (NPL) accumulati dalla crisi e poi sono state messe in atto diverse misure per migliorare l'efficienza e sostenere la digitalizzazione.