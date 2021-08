DBA si rafforza nei Balcani: incarico Ict per digitalizzazione sistema giudiziario in Serbia

Redazione Finanza 23 agosto 2021 - 14:29

DBA Group consolida la sua presenza nei Balcani. La società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture ha annunciato che la controllata Unistar ha siglato un accordo per la progettazione e la realizzazione di un sistema centralizzato per la gestione dei fascicoli (Centralised Case Management System) per la magistratura serba. L’accordo, oggetto di una gara bandita dall’Unione Europea, della durata di 3 anni a partire dal 2021 e pari a 9.589.326 euro è incluso nel piano industriale 2020-2023.Il sistema centralizzato per la gestione dei fascicoli, si legge nella nota, sarà attivato per i tribunali serbi su scala nazionale e nasce dalla necessità di avvicinare la gestione Ict del sistema giudiziario serbo agli standard dell’Unione Europea.