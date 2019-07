DBA acquista Unistar

Daniela La Cava 2 luglio 2019 - 08:23

Prosegue la crescita per linee esterne per DBA Group. La società di ingegneria e ICT veneta, quotata su Aim Italia, ha annunciato che la propria controllata di diritto sloveno Actual IT ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale della società di diritto sloveno, Unistar attiva nei settori della cyber security e dell’information technology. In una nota si precisa che il contratto preliminare, siglato con Alterna Intertrade - azionista unico di Unistar LC - è soggetto al verificarsi delle normali condizioni sospensive previste per questo tipo di operazioni e, nell’ipotesi in cui si verificassero tutte, il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine del mese di luglio.Per quanto riguarda il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar LC si prevede: 4,3 milioni di euro, da corrispondere contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto; e 450 mila euro in tre tranche pagabili entro il 31 gennaio 2022. L’acquisizione, si legge nel comunicato di DBA, sarà finanziata in parte con mezzi propri e in parte con mediante il reperimento di nuova finanza.Actual IT, attraverso questa acquisizione, completa il proprio portafoglio di prodotti e servizi IT da offrire all’intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi intersecati dalla Belt and Road Initiative. Inoltre, Actual IT d.d. prevede di generare sinergie in termini di Ebitda comprese tra 1 e 1,5 milioni di euro all’anno. Qualora l’operazione andasse a buon fine, prosegue ancora la nota, il suo contributo al valore della produzione estera annuale di DBA Group si attesterebbe all’incirca al 50% e il valore dei servizi ICT erogati a supporto delle smart infrastructure equiparerebbe quello delle componenti di engineering e project management, secondo gli obiettivi di crescita per linee esterne del vigente piano industriale 2017-2021.Nell'operazione, Dentons è stato l’advisor legale di DBA.