DBA PRO progetta il Data Center che ospiterà il super computer Leonardo

22 febbraio 2021

DBA Group tra i progettisti incaricati da CEFLA e ICM nell’ambito della gara emessa dal Consorzio Interuniversitario CINECA, per l’assegnazione di servizi di progettazione esecutiva per la realizzazione di un Data Center che ospiterà il supercalcolatore EURO HPC nell’area del tecnopolo di Bologna, “Leonardo”, il nome del super computer da 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo.Il contratto, stipulato in data odierna, prevede un valore di esecuzione dei lavori di oltre 45 milioni di euro e l’incarico inerente lo sviluppo della sola progettazione esecutiva ha un valore complessivo di 828.000 euro, di cui Euro 517.500 di competenza di DBA PRO. S.p.A negli esercizi 2021 e 2022, come previsto nel Piano Industriale 2020-2023.