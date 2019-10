DBA Group sviluppa la New National Maritime Single Window per Transport Malta

simone borghi 22 ottobre 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

DBA Group ha siglato, tramite la controllata Actual IT dd, un contratto con Transport Malta (autorità governativa per lo sviluppo dei trasporti maltesi) per la realizzazione e la fornitura della New National Maritime Single Window, il sistema che agevola l’interoperabilità tra gli operatori portuali e mette in connessione tutti gli attori coinvolti a vario titolo nelle operazioni del nodo logistico. Il valore della commessa è di circa 0,9 milioni di euro per attività di design, development and supply della piattaforma IT per la durata di 18 mesi, aprendo importanti prospettive di lungo termine per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura telematica. I ricavi si svilupperanno per la maggior parte nel corso del 2020.Grazie a questo nuovo incarico, il gruppo DBA espande la propria area di azione in un altro scalo e a servizio della Belt and Road Initiative, contribuendo a realizzare concretamente un’infrastruttura telematica in uno snodo importante del Mediterraneo. Lo scalo di Malta nel 2018 ha infatti movimentato 3,3 milioni TEU’s nel 2018. Tale incarico si inserisce perfettamente fra le azioni previste dal Piano Industriale 2019-2023 a sostegno del processo di Internazionalizzazione nel settore ICT a supporto delle infrastrutture critiche e si riflette nei numeri dello stesso Piano.