DBA Group: soluzioni Sap per l'University Medical Centre Maribor

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

DBA Group ha annunciato che la controllata Itelis, in partnership con Telekom Slovenia, ha ricevuto un incarico dall’University Medical Centre Maribor per l'implementazione e la manutenzione della soluzione ERP Sap. Il valore del contratto pari a 1.983.600 euro per la durata di 10 anni a partire dall’esercizio corrente, incluso nel piano industriale per gli esercizi di competenza, conferma Itelis, in collaborazione con Telekom Slovenia, come partner Sap di uno dei due più importanti centri clinici universitari sloveni, afferenti alle infrastrutture IT sanitarie critiche e strategiche slovene.Il Centro medico universitario Maribor, spiega la nota, è un istituto di assistenza sanitaria pubblica che fornisce servizi sanitari per l’ampia regione di Maribor, Pesnica, Ruše, Ormož, Lenart, Ptuj e Slovenska Bistrica. L'ospedale, inoltre, impiega circa 3360 membri tra personale medico e non medico e la struttura conta 1316 posti letto. Ogni anno vengono ricoverati circa 60.000 pazienti e trattate 390.000 persone in 270 diversi ambulatori.