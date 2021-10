Cybersecurity: al via la partnership tra Cy4Gate e ReeVo

Redazione Finanza 21 ottobre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Cy4Gate e ReeVo hanno annunciato di avere siglato un accordo della durata di tre anni a partire dalla firma dell’accordo, in cui ReeVo erogherà servizi Cloud e Cybersecurity e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, RTA. Nasce così una partnership tra due aziende a proprietà e guida italiana, sull’erogazione di servizi di Cyber Security avanzata, nativamente in cloud. Nedl dettaglio, l'accordo prevede l’integrazione e utilizzo della tecnologia Real Time Analytics (RTA) - soluzione sviluppata da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione tempestiva in caso di incidenti cyber – nei servizi di security operation center (SOC) di ReeVo; l’utilizzo dei servizi Cloud di ReeVo erogati da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità SaaS.Congiuntamente i team di Cybersecurity di Cy4Gate e ReeVo collaboreranno per creare una “task force” di incident response in grado di rispondere tempestivamente agli attacchi informatici dei clienti protetti dai servizi ReeVo con la tecnologia di Cy4Gate.