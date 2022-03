Cybersecurity: Exein-Seco siglano partnership industriale

Redazione Finanza 16 marzo 2022 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Seco ed Exein hanno avviato una partnership industriale volta a introdurre, all’interno dei dispositivi Seco, una soluzione software specificamente dedicata alla cybersecurity e al rafforzamento dei livelli di protezione e sicurezza dell’offerta edge-to-AI di Seco. Nel dettaglio, Exein, azienda leader nell’embedded security, ha sviluppato il primo ecosistema di sicurezza per il ciclo di sviluppo e gestione per dispositivi IoT: una soluzione open-source che consente di individuare e neutralizzare eventuali minacce cyber, definendo tempestivamente le azioni correttive da intraprendere senza compromettere l’operatività dei dispositivi collocati sul campo.Le soluzioni Exein, spiega la nota, saranno a disposizione dei clienti Seco come servizio aggiuntivo alle funzionalità di edge computing e di AI offerte da Clea, secondo un modello software-as-a-service (SaaS) modulare, per consentire anche a questi ultimi di disegnare offerte personalizzate e ad alto valore aggiunto per i propri utilizzatori finali. In particolare, le soluzioni Exein Pulsar e Cosmo saranno disponibili by-design su tutti i prodotti hardware e software di Seco a partire da settembre 2022, con possibilità di estendere l’installazione del pacchetto cybersecurity a device già esistenti sul campo.