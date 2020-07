Cyberoo, vinto contratto triennale di cyber security dal valore annuo di oltre 90mila euro

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo, società specializzata in cyber security quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un contratto per la vendita integrale del servizio “Cyber Security Suite” con un’azienda italiana, anch’essa quotata sull'Aim, e operante su scala internazionale nel settore tech. Al contratto triennale, che a regime genererà un valore complessivo annuo superiore a 90 mila euro (al lordo delle fee del distributore), si aggiungono ulteriori tre mesi di utilizzo gratuito, come previsto dal piano Defence For Italy.Con il nuovo cliente, Cyberoo vede confermare il proprio posizionamento sul mercato mid-large enterprises e consolidare ulteriormente l’aumento di dimensione media per singola commessa, su un livello sensibilmente più alto rispetto a quello rilevato nel 2019. “La chiusura di questo importante contratto, avvenuta solo poche settimane dopo la fine del lockdown, conferma che la cyber security è indispensabile e irrinunciabile per le imprese - ha commentato Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo - Nonostante il Covid infatti, gli investimenti delle aziende non si sono mai fermati".