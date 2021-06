Cyberoo: stretta partnership strategica e tecnologica con Omicron

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo, pmi innovativa quotata su Aim Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un accordo di partnership strategica e tecnologica con Omicron Consulting, azienda leader nella consulenza digitale e nella fornitura di servizi di Information Technology.L’accordo, spiega la nota, prevede la commercializzazione diretta dell’innovativa Cyber Suite di Cyberoo (Cypeer e CSI). La cyber security suite di Cyberoo è un servizio innovativo per proteggere le aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati e compresi quelli alle connessioni remote tipiche dello Smart Working. Tutto in un’unica piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una sicurezza a 360°, 7 giorni su 7, h24. "Le competenze di System integration di Omicron insieme al portafoglio clienti diversificato e alla capillarità territoriale rappresentano un driver strategico per Cyberoo", si legge ancora nel comunicato.