Cyberoo sigla contratto di consulenza con Gartner e vola in Borsa

simone borghi 8 gennaio 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo ha sottoscritto un contratto di consulenza con Gartner, azienda multinazionale leader nella consulenza strategica, ricerca e advisory nel campo della tecnologia dell'informazione con copertura globale.Tale accordo di consulenza, preannunciato nel periodo di Roadshow agli investitori, garantirà il supporto autorevole di Gartner non solo nel processo di M&A, ma soprattutto nel percorso di crescita e valorizzazione di Cyberoo in termini di prodotto e di strategia commerciale, nonché di aumentare la visibilità e il posizionamento di mercato a livello nazionale ed internazionale. Gartner si occuperà di guidare Cyberoo nelle scelte strategiche più delicate di sviluppo, diversificazione ed internazionalizzazione della sua offerta al fine di garantire una solida e mirata crescita sul mercato locale e anche fuori dai confini italiani.Intanto in Borsa, sull'Aim di Piazza Affari, il titolo Cyberoo si muove intorno a 4,24 euro per azione, in crescita del 4,2%, dopo aver toccato in mattinata quota 4,37 euro.“Siamo soddisfatti di aver sottoscritto tale accordo, in quanto Gartner, in qualità di player leader al mondo di ricerca e advisory nel settore tecnologico, rafforzerà la nostra value proposition, differenziandoci in maniera unica sul mercato. L’obiettivo della collaborazione strategica con Gartner infatti è quello di posizionare Cyberoo nella fascia più alta dei vendor di servizi e soluzioni. Gartner ci aiuterà a meglio focalizzare la nostra offerta, qualificandola ulteriormente sul mercato nazionale ed internazionale. La sua guida ci consentirà di proiettare Cyberoo e le proprie soluzioni in una platea commerciale di respiro internazionale, puntando agli innegabili vantaggi che ne possono derivare” ha dichiarato Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo.