Cyberoo si rafforza sul mercato imprese, stretta partnership con Ricca IT

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo, società specializzata in cyber security quotata sul listino Aim Italia, ha firmato un accordo con Ricca IT. La partnership prevede la rivendita diretta dei servizi di cyber security alle aziende clienti di Ricca IT su tutto il territorio nazionale, garantendo così alla società emiliana di consolidare il proprio posizionamento sul mercato enterprise. “L’accordo rappresenta un nuovo importante fattore di consolidamento e crescita per noi", ha detto Davide Cignatta, channel development director di Cyberoo.