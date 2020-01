Cyberoo sbarca in California, siglato accordo con Freedcamp

simone borghi 29 gennaio 2020 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

La società italiana specializzata in cyber security è stata chiamata nel distretto più high-tech al mondo per fornire i suoi servizi. Cyberoo ha infatti siglato un accordo con Freedcamp, società titolare dell’omonimo e innovativo software di project management, fondata nel 2010 da Angel Grablev, che vanta oggi clienti del calibro di Google, Apple, Airbnb e PayPal.L’accordo, della durata di 5 anni, prevede l’offerta da parte di Cyberoo, dei servizi di Offensive Security & Ethical Hacking, ovvero attività di cyber security specialistiche volte a verificare e monitorare regolarmente i livelli di sicurezza IT della società.L’operazione rappresenta per l’azienda emiliana un primo tassello strategico volto alla crescita del business anche oltreoceano, in questo caso a Santa Barbara in California, la più importante piazza informatica mondiale che ha visto nascere e concentrarsi la gran parte dei colossi internet.“L’accordo con Freedcamp è per noi una importante opportunità di sviluppo e crescita – dichiara Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo –, in linea con la nostra strategia di business articolata su partnership strategiche, annunciata ad analisti ed investitori nel corso del Roadshow, e testimonia l’innovatività delle nostre soluzioni”.L’accordo prevede inoltre l’utilizzo da parte di Cyberoo della piattaforma Freedcamp come planner tecnologico per l’ottimizzazione dei processi interni, in vista anche dell’ottenimento di importanti certificazioni per le soluzioni di cyber security proposte.