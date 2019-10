Cyberoo: presentata domanda ammissione negoziazioni su Aim Italia

Daniela La Cava 1 ottobre 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo verso Piazza Affari. La società, pmi Innovativa specializzata in cyber security per le imprese, ha presentato ieri la domanda di ammissione per le negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Obiettivo della società emiliana guidata da Fabio Leonardi, si legge in una nota, è quello di affermarsi come uno dei principali player nel mercato in forte espansione della cyber security sia a livello nazionale che internazionale.