Cyberoo guarda all'estero: l'espansione riguarderà inizialmente Francia e Svizzera

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo guarda oltre i confini. La Pmi innovativa quotata sul listino Aim Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha dato il vialibera allo sviluppo del business sui mercati internazionali. L’attività all’estero riguarderà inizialmente il mercato europeo con particolare attenzione a Francia e Svizzera. In una prima fase sarà avviata la distribuzione locale, per poi guardare in ottica commerciale anche a possibili operazioni di M&A, finalizzate per lo più all’acquisto di quote di mercato in specifiche aree geografiche, e non di tecnologia.“L’espansione all’estero non è prioritaria ma opportuna – dichiara Fabio Leonardi, amministratore delegato di Cyberoo – e arriva ora che il nostro modello di distribuzione in Italia è stato testato con successo ed è quindi replicabile. Inoltre, l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti innovativi riscontra già una risposta ottimale, anche sopra le attese. Siamo in linea – conclude Leonardi – con quanto comunicato agli investitori in fase di Ipo”.