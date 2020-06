Cyberoo, firmato contratto per servizi di sicurezza informatica

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo, Pmi innovativa quotata sul listino Aim Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato con una multinazionale un contratto per la vendita integrale del proprio servizio di soluzioni innovative “Cyber Security Suite”. Con questo accordo, siglato tramite il partner strategico Sedoc Digital Group, del valore complessivo annuo di 76 mila euro, Cyberoo consolida ulteriormente l’aumento di dimensione media per singola commessa, su un livello sensibilmente più alto rispetto a quello rilevato nel 2019, e conferma il proprio posizionamento sul mercato mid-large enterprises.