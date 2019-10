Cyberoo, debutto col botto sull'Aim Italia

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Debutto col botto per Cyberoo sull'Aim Italia. La nuova matricola è riuscita a far prezzo per poi essere nuovamente sospesa per eccesso di rialzo. Adesso il titolo è in asta di volatilità (titolo fermo a 4,53 euro, +58,4%). Con la quotazione la società emiliana specializzata in cyber security per le imprese punta ad "affermarsi come uno dei principali player nel mercato in forte espansione della cyber security sia a livello nazionale che internazionale".