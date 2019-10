Cyberoo: da oggi divieto di ordini senza limiti di prezzo dopo debutto sprint

Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non sarà possibile l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Cyberoo. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana, attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. La decisione è stata presa dopo un debutto sprint. Ieri Cyberoo ha fatto il suo ingresso sul listino Aim Italia e a fine giornata ha registrato un rialzo del 51,5% a 4,333 euro contro un prezzo di collocamento di 2,86 euro. Cyberoo è una Pmi specializzata in cyber security per le imprese.