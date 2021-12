Cyberoo chiude il 2021 con numerosi contratti nel mondo cyber

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo, Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, chiude l’anno con la firma di numerosi importanti contratti per la gestione della sicurezza informatica di società e gruppi industriali, nazionali e multinazionali, attivi in molteplici settori. Diverse le aziende leader nel settore food, nella produzione di tecnologia, impianti e macchinari per l’industria, nel settore energetico e dell’illuminazione architetturale, nel manifatturiero e nel fashion, nei trasporti e negli imballaggi, nel retail e anche nel settore legale.La società precisa che i contratti siglati tramite partner strategici prevedono la fornitura di una pluralità di servizi di cyber sicurezza gestita e principalmente la Cyber Security Suite di Cyberoo. Le esigenze delle aziende che hanno portato alla scelta delle soluzioni di cyber sicurezza evoluta MDR (Managed Detection Response) di Cyberoo, pur diversificate, sono riconducibili per lo più all’urgenza di una protezione di livello superiore e una gestione h24 in grado di prevenire ulteriori incidenti e ridurre l’esposizione al rischio di nuovi attacchi. Sulle scelte hanno pesato anche la capacità delle soluzioni Cyberoo di adattarsi alle tecnologie già presenti nelle aziende, così come ad infrastrutture in continua evoluzione.