Cyberoo: avvia su progetto quotazione su Aim Italia

5 giugno 2019

Cyberoo muove i primi passi verso Piazza Affari, annunciando l'avvio del progetto di Ipo. La società specializzata nella cyber security per le imprese ha infatti dato il via alle attività preliminari e propedeutiche alla quotazione su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.Cyberoo – nata da uno spin-off del gruppo Sedoc attivo nel settore dell’Information Technology dal 1973 - è attiva nel settore della cyber security per le imprese. In particolare, Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese, spiega la nota, con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.“Cyberoo è nata con un obiettivo ambizioso - spiega Fabio Leonardi, co-fondatore e ceo di Cyberoo - crescere sul mercato italiano e internazionale per diventare un punto di riferimento nel settore della cyber security, con un’attenzione particolare alla fascia delle medie imprese che sempre più si trovano ad affrontare le minacce informatiche senza però avere la capacità di spesa delle grandi aziende. Noi vogliamo posizionarci proprio in questa fascia e riteniamo che con le nostre soluzioni all’avanguardia ma a costi accessibili avremo grandi opportunità di crescere e diventare polo aggregante per altre realtà a noi complementari”.