Cyberoo apre ufficio a Milano e assume nuove professionalità

Valeria Panigada 14 gennaio 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo prosegue nel piano di crescita. L'azienda quotata sul listino Aim Italia e specializzata nella consulenza per la sicurezza informatica ha aperto un ufficio a Milano e inserito in organico dieci nuove professionalità. Il nuovo ufficio, che va ad aggiungersi a quelli di Reggio Emilia e Lodi, si troverà presso Spaces, nel quartiere Isola, che sempre più sta affermandosi come polo d’attrazione per startup e aziende dinamiche orientate al mondo IT. I nuovi dieci profili inseriti da Cyberoo provengono da multinazionali e nello specifico sono: un HR Manager, quattro Account Executive, quattro Business Developer Manager e un Application Developer. Le nuove risorse saranno focalizzate sulle attività di sviluppo del business, in linea con i piani e gli annunci presentati ad investitori e analisti negli scorsi mesi.