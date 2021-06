Cyberoo: ancora un contratto nel comparto automotive

simone borghi 24 giugno 2021 - 10:28

Cyberoo gestirà la sicurezza informatica di un’altra importante azienda italiana specializzata, in ambito automotive, nella realizzazione di modelli di stile, prototipi, costruzione stampi e produzione di lamierati scocca, in particolare per vetture premium in alluminio. Il contratto, della durata annuale, concluso in collaborazione con il partner S2E, società di consulenza in ambito business technology, prevede la fornitura della Cyber Security Suite con CSI e Cypeer su tutte le 250 postazioni di lavoro attive del nuovo cliente, a cui si aggiungono i servizi di Titaan Admin Log e Incident Response.A sancire il successo dell’offerta di Cyberoo, la tempestività di risposta integrata grazie al sistema di Managed Detection and Response di Cypeer, basato su una piattaforma che raccoglie e correla tutte le informazioni e log provenienti da applicativi di sicurezza già presenti all’interno dell’ecosistema IT. A tutto ciò si aggiunge il contributo dell’intelligenza artificiale grazie alla quale il sistema è in grado di individuare attacchi e problematiche latenti non altrimenti visibili, notificandoli immediatamente all’ i-SOC di Cyberoo attivo 7 giorni su 7, h24.