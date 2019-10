Cyberoo ammessa in Borsa con collocamento record

simone borghi 3 ottobre 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso con successo il collocamento di Cyberoo, società specializzata in cyber security per le imprese, che ha ricevuto oggi l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant 2019-2023 sul mercato AIM Italia. La società ha raggiunto un volume di ordini per 40 milioni di euro: un risultato che supera di 5,6 volte l’obiettivo di raccolta prefissato a 7 milioni. Si tratta della più grande oversubscription su AIM Italia dal 2009.La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società è prevista per lunedì 7 ottobre. L'ammissione è avvenuta a seguito dell’intero collocamento in aumento di capitale di complessive 2.500.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 2,86 euro per azione, per un controvalore totale di 7,15 milioni. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 26,32% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta fissato pari a 3,57 euro, il massimo della forchetta, la capitalizzazione totale prevista è di 27,17 milioni di euro.Alle azioni di nuova emissione sono abbinati warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ordinaria (50% dei warrant in IPO e 50% dopo un periodo di 6 mesi – Loyalty Period). Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 2 warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).