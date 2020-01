Cyber Security: Consob e Banca d'Italia insieme per sicurezza settore finanziario

Valeria Panigada 16 gennaio 2020 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

La Banca d’Italia e la Consob hanno concordato una strategia comune per rafforzare la sicurezza informatica del settore finanziario italiano attraverso specifiche misure rivolte alle infrastrutture finanziarie, come sistemi di pagamento, controparti centrali, depositari centrali e sedi dinegoziazione dei titoli. La strategia, spiegano le due in una nota congiunta, mira a contrastare le minacce informatiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’economia digitale, a innalzare la sicurezza degli operatori finanziari e dei servizi digitali offerti a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, nonché ad assicurare l’affidabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Il piano d’azione riguarda diverse aree di intervento: regolamentazione e supervisione, cooperazione pubblico-privato, formazione e sviluppo di consapevolezza sui rischi cibernetici.