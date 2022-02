Cy4gate: ok a “Golden Power” per acquisizione del 100% del gruppo Aurora

Redazione Finanza 25 febbraio 2022 - 09:03

Cy4Gate ha annunciato di avere ricevuto formale comunicazione da parte della presidenza del Consiglio che nulla osta in tema di golden power all’acquisizione da parte dell’azienda del 100% del gruppo Aurora. "Essendo il completamento dell’operazione subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive usuali per tali operazioni, tra cui la più rilevante era l’ottenimento della menzionata autorizzazione ai sensi della normativa in tema di poteri speciali, in data 31 dicembre Cy4Gate ha ufficialmente notificato alla presidenza del Consiglio dei ministri l’avvio dell’operazione", si legge nel comunicato.Con questa pronuncia, l’Autorità competente ha quindi sancito che, alla luce delle modalità complessive con cui l’operazione avrà luogo, si ritiene che la stessa non sia tale da cagionare alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, né attuale né potenziale. L’autorizzazione, pertanto, fa venire meno una rilevante condizione sospensiva e permette all’azienda di procedere con le attività propedeutiche all’aumento di capitale, peraltro già autorizzato dall’assemblea straordinaria di Cy4Gate.