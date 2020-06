Cy4gate debutta su Aim Italia

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto su Aim Italia. Si tratta di Cy4gate, azienda che opera nella progettazione, sviluppo e produzione di tecnologie, prodotti, sistemi e servizi al fine di soddisfare le esigenze di “cyber intelligence, cyber security e cyber electronic warfare” dei propri clienti.Borsa Italiana precisa che è la terza ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 128 il numero delle aziende attualmente quotate su AIM Italia. In fase di collocamento Cy4gate ha raccolto 21,1 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 46% e la capitalizzazione è pari a circa 47,2 milioni.“Riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per Cy4gate un’importante opportunità di crescita e visibilità, che permetterà alla società di consolidare il proprio posizionamento competitivo e realizzare ambiziosi progetti di espansione a livello internazionale”, ha dichiarato Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana.