Cy4Gate, vinta gara in ambito cyber defence e cuber intelligence di un centro Nato

Valeria Panigada 3 novembre 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Cy4Gate, società quotata sul listino Aim Italia attiva nel mercato cyber, si è aggiudicata la gara per lo sviluppo evolutivo delle attività di Modelling e Simulation della cyber defence e cyber intelligence di un centro di eccellenza della Nato. Il contratto, previsto come primo passo all’interno di un progetto più ampio e di lunga durata, è stato stipulato per un importo pari a 110mila euro.