Cucinelli brilla in avvio dopo ricavi in rialzo

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Brunello Cucinelli a Piazza Affari (il titolo sale di circa il 5% a 33,4 euro, trovando sponda dall'annuncio dei ricavi preliminari per il 2019 in rialzo di quasi il 10 per cento. La maison del lusso umbra ha chiuso il 2019 con ricavi netti per 607,8 milioni di euro, mostrando una crescita del 9,9% a cambi correnti (+8,6% a cambi costanti) rispetto ai 553 milioni al 31 dicembre 2018. Nel dettaglio il 2019 ha visto un "aumento dei mercati internazionali pari all'11,4% e dell'1,9% del mercato italiano". Una crescita, segnala la società in una nota, che ha riguardato tutti i canali distributivi: per il retail +14,6%, monomarca wholesale +7,7%, e multimarca wholesale +4,1%.