Cucinelli: a.d. 2019 anno eccellente, atteso un 2020 di "bella crescita del fatturato"

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

"Il 2019 è stato per la nostra impresa un anno 'eccellente' sia per i risultati che per l’immagine nel suo complesso di un’azienda italiana, espressione a noi tanto cara. Dopo il bell’aumento di fatturato e vista l’ottima qualità delle vendite ci aspettiamo dei sani, equilibrati e sostenibili profitti". Lo dichiara Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato di Brunello Cucinelli, dopo la diffusione dei dati preliminari di vendita per il 2019."Visto l’ottimo sell-out dell’autunno inverno passato, la bella raccolta di ordini in casa della collezione primavera estate 20, e la Favorevole partenza delle collezioni Autunno Inverno 20, lavorando con serena tranquillità ci attendiamo un 2020 di bella crescita del fatturato, dei profitti e dell’immagine", aggiunge l'a.d.