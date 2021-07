Cucinelli: Fedone completa cessione quota 0,95% del capitale

Daniela La Cava 15 luglio 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Fedone rende noto di avere completato con successo la cessione di complessive 646.000 azioni ordinarie Brunello Cucinelli, pari allo 0,95% del capitale sociale della società, ad un prezzo per azione pari ad 47,20 euro e per un controvalore complessivo di circa 30 milioni di euro.L’operazione, precisa la nota, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Il regolamento dell'operazione (consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà il prossimo 19 luglio. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione. A seguito del completamento dell’operazione Fedone detiene complessive 34.034.000 azioni ordinarie della società, pari al 50,05% del capitale sociale della stessa.