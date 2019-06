Csc: economia italiana continua a galleggiare, consumi ancora fiacchi e investimenti solo in costruzioni

Alessandra Caparello 3 giugno 2019 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre il PIL italiano è atteso ancora debole, dopo che nel primo ha smesso di ridursi (+0,1%). Così il Centro Studi di Confindustria nella congiuntura flash del mese di giugno 2019 in cui sottolinea come la produzione industriale è attesa in calo in aprile e in recupero a maggio; nel trimestre sarebbe in flessione (stime CSC).Preoccupa il basso livello degli ordini industriali domestici, pur risaliti di poco a maggio con l’indice PMI che ha recuperato nella manifattura, ma resta in zona contrazione (49,1 in aprile). Lo scenario resta fragile, dice il CsC.