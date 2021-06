CsC: produzione industriale in recupero ad aprile e maggio

Alessandra Caparello 3 giugno 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

IlCSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,4% in maggio su aprile, quando è avanzata dello 0,3% su marzo. La variazione acquisita nel secondo trimestre è di +0,5%, dopo il +0,9% nel primo. Gli imprenditori mostrano un maggiore ottimismo: l’indice di fiducia è salito in maggio sui livelli massimi dall’autunno del 2017, in linea con il miglioramento della crisi sanitaria e l’allentamento delle restrizioni. Scorte basse e domanda in accelerazione preannunciano ulteriori recuperi di attività anche nei mesi estivi.