CrowdFundMe: si quota in Borsa il minibond da 1,2 mln di 3A Sport

simone borghi 29 giugno 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

CrowdFundMe annuncia oggi la quotazione del minibond della PMI 3A Sport (distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse) su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana.L’obbligazione è stata sottoscritta da 31 investitori sia istituzionali che retail (con patrimonio superiore a 250mila euro), per una raccolta complessiva pari a 1,22 milioni euro. Si tratta di un minibond di breve termine (la durata è di appena 18 mesi) con un rendimento annuo a scadenza del 4,25% e un piano di rimborso bullet.L’operazione conferma la capacità di CrowdFundMe di collocare con successo obbligazioni di taglio medio-grande (tra 1 e 3 milioni di euro) di PMI già affermate sul mercato, che necessitano di elevate somme di capitale per accelerare il proprio business. Attualmente, il portale ha un minibond online e un altro in pipeline. Durante il secondo semestre dell’anno, la società prevede inoltre una ulteriore selezione di PMI idonee per effettuare nuove campagne obbligazionarie di taglio medio-grande.