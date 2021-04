CrowdFundMe: sbarca sulla piattaforma il minibond di IMI

Alessandra Caparello 15 aprile 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

CrowdFundMe ha avviato, in data 12 aprile, il collocamento del minibond di I.M.I. Montaggi Industriali S.p.A., eccellenza italiana nel campo della meccanica generale e dell’impiantistica elettrica per macchinari industriali. L’obbligazione offre un rendimento annuo del 5% e presenta un piano di rimborso con ammortamento dopo 2 anni (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell’operazione pari a 60 mesi. L’opportunità è sottoscrivibile anche da investitori retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro) e ha già raccolto interesse da investitori professionali.