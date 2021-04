CrowdFundMe: ricavi in crescita nel 2020, miglior risultato nella storia del portale

Alessandra Caparello 26 aprile 2021 - 10:53

CrowdFundMe S.p.A portale di Equity Crowdfunding quotato su Borsa Italiana, alza il velo sui conti 2020 dal quale emergono ricavi per 864.748 €, contro i 420.415 € registrati nel 2019, il miglior risultato della storia di CrowdFundMe, pari a più del doppio del valore dell’esercizio precedente (+105,69%).Il valore della produzione si attesta a 967.483 €, considerando altri ricavi e proventi per 102.735 €, di cui proventi da credito d'imposta per 98.619 €, mentre l’EBITDA passa da -846.212 € a -503.628 €. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 1.310.765 € rispetto a 2.047.987 € al 31 dicembre 2019. “Il 2020 è stato un anno fondamentale per lo sviluppo della società – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, Amministratore Delegato di CrowdFundMe – La nostra strategia di crescita si è rivelata efficace, come dimostra il netto aumento dei capitali raccolti a 17,4 milioni di euro, contro i 10 milioni del 2019. Quest’anno puntiamo a una ulteriore evoluzione, per trasformare CrowdFundMe in una piattaforma di Crowdinvesting a 360 gradi, in grado di offrire sia prodotti azionari, anche in ambito immobiliare, e prodotti obbligazionari. L’anno scorso è stato infatti un anno di rodaggio per i minibond, che nel corso del 2021 entreranno a pieno regime nella nostra attività”.