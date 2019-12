CrowdFundMe: lettera d'intenti con Epsion per puntare su private debt

Daniela La Cava 16 dicembre 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

CrowdFundMe, portale di equity crowdfunding quotato su Borsa Italiana, ha annunciato di avere siglato una lettera d'intenti non vincolante per definire una partnership commerciale con Epsion Capital, società con sede a Londra specializzata nella consulenza corporate finance e nel private debt. In virtù dell'accordo, si legge in una nota, Epsion selezionerà e sottoporrà al portale le migliori offerte di prodotti obbligazionari. CrowdFundMe farà una valutazione indipendente su ciascuna operazione e deciderà quali proporre tramite il proprio portale agli investitori.CrowdFundMe è stata, inoltre, riconosciuta quale listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. Oltre a emettere titoli di debito, spiega ancora il comunicato, il portale potrà anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento.