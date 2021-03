CrowdFundMe lancia CFM Board, la bacheca elettronica per lo scambio di quote societarie

Alessandra Caparello 3 marzo 2021 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvestingquotata su Borsa Italiana, ha lanciato CFM Board, la bacheca elettronica per lo scambio di quote societarie, un’evoluzione fondamentale per il settore, poiché favorisce la liquidità dei prodotti finanziari collocati dal portale.In particolare, si legge nella nota, gli investitori che hanno acquistato quote o azioni di emittenti di CrowdFundMe, in aumento di capitale, potranno pubblicare delle offerte per rivenderle online nella bacheca CFM Board, consentendo la compravendita di partecipazioni in società che non sono ancora quotate in Borsa; gli investitori possono così monetizzare i propri asset, liquidando le partecipazioni in portafoglio. La bacheca elettronica migliora quindi l’orizzonte temporale degli investimenti effettuati tramite CrowdFundMe, permettendo agli utenti una potenziale rivendita delle quote o azioni possedute anche nel breve termine. Dal lato dei compratori, invece, la bacheca elettronica dà la possibilità di acquisire in fase secondaria, anche una volta chiuso il round di finanziamento, quote o azioni di società che hanno potuto svilupparsi grazie all’Equity Crowdfunding e che puntano a crescere ulteriormente.