CrowdFundMe corre di quasi il 9% dopo crescita raccolta 2021

Daniela La Cava 10 gennaio 2022 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in gran spolvero a Piazza Affari per CrowdFundMe che sale di quasi il 9%. La società, unica piattaforma di Crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, ha annunciato di avere registrato nel 2021 un significativo incremento dei principali Key Performance Indicator (KPI). A partire dai capitali raccolti, che sono cresciuti a 27,5 milioni di euro, con un aumento del 58% sul 2020 (17,4 milioni) e del 175% sul 2019 (10 milioni di euro)."I numeri indicano che la società sta finanziando progetti con obiettivi economici sempre più elevati, seguendo un percorso di consolidamento che si rafforza di anno in anno. Una dinamica confermata anche dal fatto che, durante il primo semestre 2021, è stato raggiunto per la prima volta un Ebitda positivo pari a 27.890 euro, contro i -320.022 euro del primo semestre 2020, con Ebitda Margin pari al 4,95% rispetto al precedente-72%", segnala la società in una nota.