CrowdFundMe: Biogenera raccoglie oltre 2,8 mln e fa il record di investimenti, prossimo passo quotazione su Euronext Paris

simone borghi 19 ottobre 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Biogenera ha concluso con successo un round di finanziamento su CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari. In particolare, sono stati raccolti 2.873.925 euro (la più alta cifra raggiunta da una PMI innovativa sul portale) da 644 investitori (record per numero di investimenti in una singola campagna).I fondi serviranno per sostenere la strategia di crescita della società specializzata nella creazione e sviluppo di una nuova era di farmaci personalizzati a DNA, per la cura di malattie fino a oggi considerate incurabilie, in particolare, per potenziare le attività di ricerca e sviluppo. Una delle prossime tappe di Biogenera sarà la quotazione in Borsa su Euronext Paris, nel segmento Growth, dedicato alle PMI considerate particolarmente solide.Il round ha registrato un investimento medio di circa 4.400 euro. Gli oltre 2,8 milioni di euro raccolti in meno di 3 mesi, tramite CrowdFundMe, sono un traguardo significativo per Biogenera, poiché l’obiettivo massimo di finanziamento per il Crowdfunding era inizialmente previsto a 2,5 milioni di euro, cifra superata di oltre 300.000 euro.