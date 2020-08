Crollo consumi: Confcommercio, Covid 'brucia' 116 mld nel 2020. Nord area più penalizzata

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

E’ un effetto-Covid a diverse velocità quello che emerge dall’analisi dei consumi nel le regioni italiane per il 2020: se a livello nazionale la previsione è di un calo del 10,9% (pari a una perdita di 116 miliardi, 1.900 euro pro capite), il Nord risulta l’area più penalizzata (-11,7%), con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue 8 regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto (oltre 22,6 miliardi di consumi), mentre nel Mezzogiorno la riduzione della spesa sul territorio è più contenuta (-8,5%) a causa della minor presenza di turisti stranieri e di una minore caduta dei redditi. E' questa la fotografia che emerge dall’analisi sui consumi regionali nel 2020 dell’ufficio studi di Confcommercio.In ogni caso, spiega Confcommercio, il quadro complessivo appare sconfortante e in tutti i territori, per differenti ragioni, dovrebbero trascorrere almeno cinque anni per tornare ai livelli di spesa pro capite del 2019. Secondo l'associazione rimangono "fondamentali riforme strutturali, da finanziare in parte con i fondi europei, per tornare a crescere a ritmi più coerenti con le legittime aspettative di famiglie e imprese".